У центрі Одеси чоловік наклав на себе руки, стрибнувши з Тещиного мосту

У центрі Одеси сьогодні вночі чоловік наклав на себе руки, стрибнувши з Тещиного моста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Патрульної поліції Одеси, НП сталася близько 2.00.

«За словами свідків, молодик виліз на поручні, розкинув руки і стрибнув. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції», - повідомили у прес-службі.

Медики «швидкої допомоги», що прибули на виклик, констатували смерть чоловіка.

Обставини події встановлюються.