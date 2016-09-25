У центрі Одеси чоловік наклав на себе руки, стрибнувши з Тещиного мосту
10:43, 25 вересня 2016Інциденти
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Медики «швидкої допомоги», що прибули на виклик, констатували смерть чоловіка.
Обставини події встановлюються / Фото УНІАН
У центрі Одеси сьогодні вночі чоловік наклав на себе руки, стрибнувши з Тещиного моста.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Патрульної поліції Одеси, НП сталася близько 2.00.
«За словами свідків, молодик виліз на поручні, розкинув руки і стрибнув. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції», - повідомили у прес-службі.
Медики «швидкої допомоги», що прибули на виклик, констатували смерть чоловіка.
Обставини події встановлюються.
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