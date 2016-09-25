У Дніпрі чоловік застрелив патрульного і поранив його колегу

У Дніпрі чоловік застрелив патрульного поліцейського і поранив його колегу.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, подія сталася сьогодні зранку поблизу автовокзалу.

За попередньою інформацією, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім здійснив декілька пострілів та зник з місця пригоди.

Співробітник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення.

На місце події виїхали перший заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції Вадим Троян та начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Дмитро Головін.