МВС: Підозрюваного у вбивстві патрульних поранив у живіт загиблий поліцейський

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко у Facebook і опублікував фото з камери патрульного.

«У правій руці підозрюваного Пугачова - його зброя, з якої і було зроблені фатальні постріли. Саме патрульний Артем Кутушев перед смертю встиг поранити у живіт підозрюваного, який тільки вже у вбитого поліцейського забрав табельний пістолет», - уточнив Шевченко.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його авто за порушення правил дорожнього руху, та поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що підозрюваний у вбивстві - екс-боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо" Олександр Пугачов, який перебуває у розшуку з 2015 року за кількома статтями - ч.3 ст.146 - "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини", ч.1 ст.255"Створення злочинної організації", ч.2 ст.153 "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом".

Поліція у Дніпрі оголосила операцію «Перехват» із затримання підозрюваного, якого затримали у лікарні, про що повідомив глава МВС Арсен Аваков.

За фактом подій у Дніпрі відкрито три кримінальних провадження.

У Дніпрі понеділок, 26 вересня, за рішенням міськради, оголошено днем жалоби за загиблими поліцейськими.