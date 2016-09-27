В Австрії затримали жінку, яка везла останки чоловіка у валізі - ЗМІ

Внутрішні органи чоловіка були акуратно упаковані в два контейнера, повідомляють Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на австрійські ЗМІ. Жінка стверджує, що її чоловік помер під час операції, зробленої в Марокко. Вона підозрює, що він був отруєний, повідомляє Kleine Zeitung.

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За словами жінки, вона хотіла провести токсикологічне дослідження останків і для цього привезла їх в Австрію. Експерт, який прибув за викликом поліції, заявив, що повноцінне дослідження не може бути зроблено за відсутності тіла цілком.

Останки були відправлені на зберігання до завершення розслідування інциденту. При цьому поліція заявила, що жінка не порушила жодних законів.