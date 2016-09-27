У Харкові невідомий влаштував стрілянину біля кіоску: відмовили продавати сигарети поштучно

Про це повідомили в прес-службі облуправління Національної поліції.

"Інформація про подію надійшла в Немишлянське відділення поліції 26 вересня близько 01:45. Невідомий чоловік прийшов до кіоску з вимогою продати сигарети поштучно. Отримавши відмову, він почав погрожувати продавщиці травматичною зброєю. Жінка закрила віконце і затиснула руку зловмисника", - розповіли у відомстві.

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Чоловік зробив три хаотичних постріли. Внаслідок події ніхто не постраждав. Зловмисник втік з місця події.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за статтею 296 (хуліганство) КК України. Тривають оперативно-розшукові дії, спрямовані на встановлення особи чоловіка та його затримання.