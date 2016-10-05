У Миколаєві загинув військовий, випавши із 4-го поверху казарми

Як повідомив УНІАН прес-офіцер бригади Олександр Молодцов, інцидент стався вранці 5 жовтня.

"Постраждалого було оперативно доправлено до військового госпиталю, де йому надали необхідну медичну допомогу, але отримані військовослужбовцем травми виявилися несумісними з життям", - повідомив він.

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Молодцов зазначив, що на місці працюють представники військової прокуратури та військової служби правопорядку.

За даним фактом проводиться спеціальне розслідування.

Обставини події з’ясовуються.