На Луганщині біля Кримського загинув український військовий – Тягнибок

Про це лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Щойно надійшла страшна звістка - біля Кримського на Луганщині загинув наш побратим з "Легіону Свободи", свободівець, сокілець, офіцер 93-ої ОМБ Мирослав Мисла", - написав політик.

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник поінформував, що протягом минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО жоден український військовослужбовець не загинув і не отримав поранення.