Розбив вікно і бризнув сльозогінним газом: у Києві жінку пограбували у власній машині
13:21, 07 жовтня 2016Інциденти
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У Києві бризнули сльозогінним газом в машину, де знаходилася жінка, і вкрали сумку з документами і грошима.
Киянка повідомила правоохоронцям прикмети зловмисника / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Інцидент стався в Печерському районі столиці.
"Припаркувавши автомобіль, жінка почала розмовляти з подругою по телефону. Несподівано незнайомий чоловік підбіг до неї і, розбивши вікно її автомобіля, бризнув в обличчя киянки сльозогінним газом. Крім того, нападник вкрав у потерпілої сумку з документами, банківськими картками та 20 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
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Киянка повідомила правоохоронцям прикмети зловмисника: молодий чоловік худорлявої статури, одягнений у темно-синю куртку з капюшоном.
Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) КК України. Напавшему загрожує до семи років позбавлення волі.
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