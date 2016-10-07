Розбив вікно і бризнув сльозогінним газом: у Києві жінку пограбували у власній машині

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Інцидент стався в Печерському районі столиці.

"Припаркувавши автомобіль, жінка почала розмовляти з подругою по телефону. Несподівано незнайомий чоловік підбіг до неї і, розбивши вікно її автомобіля, бризнув в обличчя киянки сльозогінним газом. Крім того, нападник вкрав у потерпілої сумку з документами, банківськими картками та 20 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

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Киянка повідомила правоохоронцям прикмети зловмисника: молодий чоловік худорлявої статури, одягнений у темно-синю куртку з капюшоном.