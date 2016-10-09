У Каліфорнії сімейна сварка завершилася вбивством двох поліцейських
У каліфорнійському місті Палм-Спрінгс двоє офіцерів поліції загинули при спробі загасити сімейну сварку.
Ще один страж порядку госпіталізований з вогнепальним пораненням, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Стрілку вдалося втекти, поліція розшукує його.
"Це були прості сімейні негаразди, але він [підозрюваний] волів відкрити вогонь по правоохоронцям", - сказав журналістам шеф поліції міста Брайан Рейес.
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Не виключено, що стрілець ховається в будинку, де завдав офіцерам смертельні поранення. Поліція раніше вже допитувала його.
В ході операції по затриманню злочинця правоохоронці перекрили кілька вулиць курортного містечка. Жителям рекомендовано без потреби не виходити з будинків і не розмовляти з незнайомцями.
На цьому тижні у місті Ланкастер поблизу Лос-Анджелеса був убитий сержант поліції Стів Оуен, який користувався повагою місцевих жителів.
У суботу там пройшла церемонія поминання загиблого.