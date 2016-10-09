У центрі Києва Mercedes влетів у пам'ятник герою Небесної сотні (фото)

20:57, 09 жовтня 2016
Інциденти
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За попередніми даними, водій білого Mercedes не впорався з керуванням і врізався в пам'ятник герою Небесної сотні Михайлу Жизневському. 

Главком

Сьогодні вдень на вулиці Грушевського, біля стадіону «Динамо», сталася автомобільна аварія, повідомляє «Главком».

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За попередніми даними, водій білого Mercedes не впорався з керуванням і врізався в пам'ятник герою Небесної сотні Михайлу Жизневському.

Після цього іномарка зачепила Volkswagen. Удар був настільки сильним, що у автівок спрацювали подушки безпеки.

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