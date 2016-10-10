У Києві сталася масштабна ДТП: водій збив двох пішоходів та зіткнувся з п'ятьма авто
03:31, 10 жовтня 2016Інциденти
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У неділю ввечері, 9 жовтня, у Києві сталася масштабна ДТП, в якій постраждали шість людей і зіткнулися шість автомобілів.
dtp.kiev.ua
Про це повідомляє портал Dtp.kiev.ua.
Аварія сталася на вулиці Васильківській. За попередніми даними, водій "Volvo" на переході збив двох пішоходів і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з п'ятьма машинами: ВАЗом, "Honda", "Renault", "Daewoo" і "VolksVagen".
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Один з пішоходів з відкритою черепно-мозковою травмою у критичному стані доставлений до 17-ї Клінічної лікарні у відділення політравми.
В аварії постраждали ще чотири людини.
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