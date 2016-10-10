В Миколаєві третій день шукають тіло фотографа, який випав за борт яхти під час регати

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області, 10 жовтня пошукові роботи веде водолазний розрахунок та проводиться зовнішнє інспектування акваторії річки та берега.

8 жовтня пошуки ускладнювали погодні умови, наявність течії, глибина та замуленість дна річки.

9 жовтня пошуки було продовжено водолазним відділенням на човні «Прогрес-4» та черговою зміною АРЧ на човні «Колібрі».

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«Проводилось обстеження дна та зовнішній огляд водної акваторії. Вздовж берегової лінії проводив інспектування інспекторський склад Заводського та Центрального районів м. Миколаєва ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Другий день пошуків результату не дав. 10 жовтня роботи поновлено», - повідомили в ГУ ДСНС області.

48-річний Юрій Першин був кандидатом у члени Національної спілки фотохудожників України, членом народного фотоклубу «Корабел». Фотограф також провів кілька персональних виставок.