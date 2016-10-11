У Києві квартирант-іноземець ледь не зарізав господаря житла, після чого втік з України

Як повідомляє Головне управління поліції в Києві, до Голосіївського управління столичної поліції надійшла заява від 51-річного киянина: він прийшов у квартиру, яку здавав в оренду іноземцю.

Того дня 30-річний квартирант мав заплатити гроші за місяць проживання, але коштів у нього не було. Після довгої розмови господар погодився почекати до вечора.

Невдовзі іноземець зателефонував до нього і поскаржився на зламаний кондиціонер. Таким чином киянина заманили у помешкання, де квартирант наніс йому тілесні ушкодження: зловмисник спочатку вдарив його по голові скляною пляшкою, а потім намагався зарізати.

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Лише завдяки спритності киянин відмахнувся від ножа та залишився живим, отримавши незначні порізи на тілі.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів столичні поліцейські встановили, що того ж дня зловмисник покинув територію України, тож його оголосили у розшук.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 30-річному іноземцю загрожує до 15-років ув’язнення.