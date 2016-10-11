Голова ДСНС припустив, що розбирання завалів зруйнованої у Василькові школи може тривати три дні
Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін припустив, що розбирання завалів зруйнованої у Василькові школи може тривати три дні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на місці події.
“Вони можуть тривати добу, дві, три, можуть тривати три години. Як тільки визначимося з рівнем небезпеки, так і визначимось з проведенням робіт”, - сказав Чечоткін.
За його словами, жодні версії щодо причин руйнування школи зараз не розглядаються.
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«Бо щоб розглядати версії, треба, щоб попрацювали експерти з Державної архітектурно-будівельної інспекції. Як тільки вони попрацюють, тоді будемо розглядати можливі версії», - сказав голова ДСНС.
За його словами, на даний момент рятувальники ДСНС здійснюють обстеження будівельної конструкції школи, аби визначитися з рівнем небезпеки для подальшого проведення робіт з розбирання завалів. Чечоткін зазначив, що тривалість розбирання завалів залежить саме від рівня безпеки.
За його інформацією, всі працівники школи та діти були евакуйовані, і під завалами нікого не може бути.
“Виходячи з переклички, яку ми провели неодноразово, і виходячи з тих дзвінків, які ми зробили до батьків учнів, які сьогодні не були в школі, то під завалами людей немає”, - сказав керівник ДСНС, додавши що є інформація про забій плеча лише в одного хлопчика 12 років.
На даний момент на місці події працюють 13 одиниць спецтехніки: 6 машин ДСНС і 7 комунальних служб, також тут працюють 67 рятувальників.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 10.00 у м. Васильків Київської області у триповерховій будівлі середньої школи № 6 сталося руйнування фасадної стіни з 1-го по 3-й поверхи та перекриття учбових приміщень.
Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що спричинити аварію в школі у Василькові міг старий фундамент або розташована поруч дощова каналізація.