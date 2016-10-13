В Одесі затримано двох військових, які вимагали хабар за сприяння у вступі на контрактну службу
В Одесі правоохоронці сьогодні, 13 жовтня, затримали двох військовослужбовців, які вимагали 26 тис. грн хабаря за сприяння у вступі на контрактну службу в Збройних силах України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ в області, командира роти та заступника командира роти однієї з військових частин, яка дислокується на території Одеської області, викрили у хабарництві співробітники СБУ спільно з поліцією і військовою прокуратурою.
«Здирники вимагали від чоловіка, який захотів служити в Збройних силах за контрактом, 26 тис. грн за «сприяння» у підготовці відповідних документів. Оперативники спецслужби затримали військовослужбовців під час отримання частини неправомірної вигоди у сумі 13 тис. грн», - повідомили у прес-службі.
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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. ст.368 (хабар) Кримінального кодексу України.
Проводяться відповідні оперативні заходи.