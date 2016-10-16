Правоохоронці затримали водія БТР, який зіткнувся з автобусом

Правоохоронці затримали водія БТР, який зіткнувся з пасажирським автобусом в місті Покровськ Донецької області, повідомляє канал "112 Украина" з посиланням на заяву заступника прокурора сил АТО Віталій Панченко.

За його словами, військові пересувались другорядною дорогою на БТР-80.

"Доїжджаючи до перехрестя, незважаючи на розміщений знак "проїзд без зупинки заборонено", продовжив рух. У цей час по головній дорозі рухався пасажирський автобус, в якому перебувало 10 осіб. Механік застосував екстрене гальмування, проте, попри незначну відстань, не зумів уникнути зіткнення і вчинив наїзд на передню частину автобуса", - розповів прокурор.

Читайте такожБійці АТО поділилися враженнями від переданого Порошенком озброєння та техніки (відео)

Наголошується, що зараз бронетранспортер вилучено для проведення відповідних технічних експертиз.

"Механік-водій затриманий за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого зазначеною статтею, досудове розслідування триває", - сказав він.

За даними прес-центру штабу АТО, попередньо встановлено, що у водія-військовослужбовця в крові не виявлено алкоголю.

Як повідомляв УНІАН, увечері 15 жовтня в місті Покровську Донецької області БТР зіткнувся з пасажирським автобусом. В результаті аварії водій автобуса загинув, а два пасажири отримали травми.