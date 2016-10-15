Аварія армійського БТР й автобуса на Донбасі: з'явилися подробиці (фоторепортаж)
23:33, 15 жовтня 2016Інциденти
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У Покровську Донецької області сталася аварія за участю БТР й пасажирського автобуса.
Про це розповів журналіст Володимир Рунець, передає 24 канал.
За його словами, автобус віз працівників зі збагачувальної фабрики. У салоні перебували 8 пасажирів.
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Унаслідок інциденту водій транспорту загинув на місці.
Крім того, ще одну жінку з різними травмами забрала "швидка".
Раніше ЗМІ писали, що бронетранспортер із числа переданих з нагоди свята Дня захисника України військовим президентом Петром Порошенком потрапив в аварію.
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