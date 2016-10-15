Один з переданих військовим до Дня захисника України Порошенком БТР потрапив у ДТП - ЗМІ

Про це повідомляють джерела ТСН в українській армії.

За неофіційною інформацією, техніка вирушила з місця передачі в Чугуєві під Харковом у бік Покровська (колишній Красноармійськ). Однак дорогою БТР зіткнувся з пасажирським автобусом.

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У цій аварії загинув водій цивільного транспортного засобу, є постраждалі. Їхня кількість, а також обставини ДТП уточнюються.

Офіційного підтвердження наведеної інформації наразі немає.

Як повідомляв УНІАН, урочиста церемонія передачі чергової партії військової техніки та озброєння особовому складу ЗСУ відбулася в Чугуєві під Харковом.

Всього було передано більше 150 одиниць техніки різного призначення, серед якої бойові розвідувально-дозорні машини (БРДМ), бойові машини піхоти різних модифікацій (БМП), зенітно-ракетні комплекси, модернізовані танки Т-64 та Т-80, великовантажні автомобілі КРАЗ, артилерійське озброєння, інше озброєння та засоби тилового забезпечення.