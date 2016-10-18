Поліція заарештувала підозрюваного в зґвалтуванні в будівлі британського парламенту

Як повідомляє The Guardian, інцидент стався на території Вестмінстерського палацу вранці 14 жовтня.

У Скотленд-Ярді відзначили, що 23-річний чоловік, затриманий за підозрою у вчиненні злочину в той же день, не є депутатом. Він буде перебувати під вартою до середини січня наступного року, поки йде розслідування, додали в поліції.

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"Нам відомо про подію на території парламенту, яка розслідується службою столичної поліції. Парламент працює з органами в тісному контакті в рамках розслідування, і ми не можемо дати інших коментарів, поки воно триває", - наводить видання слова прес-секретаря нижньої палати парламенту Великобританії.

Заяву про зґвалтування на території парламенту поліція отримала вперше в історії.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня в Страсбурзі 49-річний депутат Європарламенту, представник Партії незалежності Великобританії Стівен Вульф отримав удар по голові у бійці, а потім випав з вікна будівлі парламенту. Він був госпіталізований у важкому стані.