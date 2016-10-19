Суд продовжив термін утримання під вартою мера Затоки

Як повідомила в середу прес-служба прокуратури Одеської області, відповідне клопотання суд задовольнив у вівторок, 18 жовтня.

Обвинувальний акт щодо вказаних осіб призначено до судового розгляду.

Нагадаємо, у січні 2016 року правоохоронці викрили мера Затоки та двох спільників на махінаціях із землею на Чорноморському узбережжі. Вартість незаконно відчуженої рекреаційної землі в першій лінії моря складає майже 50 млн грн.

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Установлено, що у 2014 році керівник селищної ради спільно з головою земельної комісії та головним архітектором міста незаконно вивели із комунальної та передали в приватну власність земельну ділянку площею понад 3 гектари. Землю підозрювані розділили між 66 пов’язаними особами.

Уже притягнуто до кримінальної відповідальності одного з фігурантів справи - колишнього начальника управління містобудування та архітектури Білгород-Дністровської міськради. Судом затверджено угоду про визнання архітектором винуватості та засуджено до 2 років позбавлення волі з іспитовим строком.