В кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомляє "Укренерго".
"Причина посилення обмежень — наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання
"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - додали в "Укренерго".
Так, за даними "Сумиобленерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черг.
У Полтавській області також запровадили аварійні відключення.
"Через перевантаження мережі, отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати 3 черги графіків аварійних відключень", - ідеться у повідомленні "Полтаваобленерго".
Екстрено вимкнули світло і на Харківщині.
"Через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК "Укренерго", у Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - повідомляє "Харківобленерго".
Там додали, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
На Дніпропетровщині також за командою "Укренерго" були застосовані екстрені відключення, йдеться у повідомленні ДТЕК.
У Запорізькій області також було застосовано графіки аварійних відключень
"З метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі за вказівкою НЕК "Укренерго" сьогодні, 8 грудня, по Запорізькій області для промислових споживачів введені графіки аварійних відключень (ГАВ). Також продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії", - зазначили у "Запоріжжяобленерго".
Що стосується Одеси, то в ДТЕК повідомили, що у частині Пересипського та Одеського районів зникло світло через локальну аварію в мережі. Зазначається, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. В цілому ж 8 грудня з 00:00 до 23:59 діють стабілізаційні відключення електроенергії.
Відключення світла в Україні – останні новини
За словами голови Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслава Ігнатьєва, графіки відключень електроенергії в Україні триватимуть всю зиму. За оптимістичним прогнозом, їх скасують на початку квітня.
Еенергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначив, що повернення жорстких графіків відключень світла в Україні зумовлено ударами ворога по лініях електропередач, які знімають потужність з атомних електростанцій, а також обладнанню та об’єктах, що необхідні для передачі електроенергії у регіони.