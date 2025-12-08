Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у цих регіонах наразі не діють.

В кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомляє "Укренерго".

"Причина посилення обмежень — наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - додали в "Укренерго".

Так, за даними "Сумиобленерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черг.

У Полтавській області також запровадили аварійні відключення.

"Через перевантаження мережі, отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати 3 черги графіків аварійних відключень", - ідеться у повідомленні "Полтаваобленерго".

Екстрено вимкнули світло і на Харківщині.

"Через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК "Укренерго", у Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - повідомляє "Харківобленерго".

Там додали, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

На Дніпропетровщині також за командою "Укренерго" були застосовані екстрені відключення, йдеться у повідомленні ДТЕК.

У Запорізькій області також було застосовано графіки аварійних відключень

"З метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі за вказівкою НЕК "Укренерго" сьогодні, 8 грудня, по Запорізькій області для промислових споживачів введені графіки аварійних відключень (ГАВ). Також продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії", - зазначили у "Запоріжжяобленерго".

Що стосується Одеси, то в ДТЕК повідомили, що у частині Пересипського та Одеського районів зникло світло через локальну аварію в мережі. Зазначається, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. В цілому ж 8 грудня з 00:00 до 23:59 діють стабілізаційні відключення електроенергії.

Відключення світла в Україні – останні новини

За словами голови Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслава Ігнатьєва, графіки відключень електроенергії в Україні триватимуть всю зиму. За оптимістичним прогнозом, їх скасують на початку квітня.

Еенергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначив, що повернення жорстких графіків відключень світла в Україні зумовлено ударами ворога по лініях електропередач, які знімають потужність з атомних електростанцій, а також обладнанню та об’єктах, що необхідні для передачі електроенергії у регіони.

