За словами командира полку, переправи ворог руйнує майже щодня.

Для ворога принципово важливо обрізати нам можливості логістично забезпечувати угрупування військ Сил оборони, яке виконує завдання з оборони міста Вовчанськ і лінії державного кордону з РФ. Про це в етері Київ24 сказав командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, відповідаючи на запитання про удар Росії по Печенізькій дамбі на Харківщині.

Він зазначив, що переправи росіяни руйнуються майже щодня.

"Бувають дні, коли противник скидає по 50 КАБів у районі переправ. Плюс додатково ударні засоби, плюс ракетне озброєння і численна кількість дронів, які ворог направляє на переправи, які руйнуються майже щоденно", - сказав Федоренко.

При цьому, додав він, Сили оборони, інженерні підрозділи ці переправи поновлюють і забезпечують логістику для військових підрозділів. За словами командира полку, ворог веде зараз активну наступальну компанію на Вовчанському напрямку.

"Для противника є одним із ключових пріоритетів взяття міста Вовчанськ, бо вже розгорнута інформаційна кампанія ворога, і вона націлена на одного глядача – на президента США, який не дуже сильно розбирається в географії. Але кажуть, що противник потенційно може оволодіти тим чи іншим українським містом шляхом окупації, - і це має свій вплив на західну аудиторію і безпосередньо на Трампа", - сказав Федоренко.

Він наголосив, що на сьогодні противник не може здобути бажаного результату в прямих активних бойових діях, у лобових атаках, тому намагається брати під контроль логістику переднього краю.

"І також для ворога принципово важливо обрізати нам можливості забезпечити логістично угрупування військ, яке виконує завдання по обороні міста Вовчанськ і лінії державного кордону з РФ", - сказав командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

За словами Федоренка, удари по наших логістичних маршрутах були і ще будуть:

"Питання в тому, настільки швидко ми можемо їх поновлювати. На поточний момент Сили оборони навчилися проводити необхідні реанімаційні заходи наших шляхів сполучень і відновлювати логістику для забезпечення наших військ".

Удар РФ по греблі Печенізького водосховища

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища на Харківщині.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що росіяни намагаються зруйнувати українські лінії комунікації на півночі Харківської області, що порушить українську логістику і в кінцевому підсумку призведе до досягнення ворогом бойових успіхів.

За їхніми даними, геолокаційні кадри від 7 грудня показують пошкодження дамби після російського удару. Ці удари, ймовірно, спрямовані на ослаблення українських наземних ліній комунікацій, що забезпечують постачання на напрямках Вовчанськ, Великий Бурлук і Куп'янськ. У той же час, додали в інституті, українські сили були готові до такого сценарію, тому ефективність російських ударів по українській логістиці може бути обмежена.

