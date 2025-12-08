Застосунок "Резерв+" вже завантажило шість мільйонів користувачів.

Українці сплатили штрафів за порушення військового обліку на суму в 1 мільярд гривень. Ці кошти вже спрямовані на потреби Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий під час Digital Defence Forum.

За його словами, сьогодні в "Резерв+" зареєстровано 6 мільйонів користувачів. Він наголосив, що це створює значну базу для подальшої цифровізації оборонних послуг.

Відео дня

"3 мільйони щомісяця відвідує цей додаток. Це величезний відсоток користування навіть порівнюючи з "Дією". На жаль, ми отримали в бюджет 1 мільярд гривень сплачених штрафів за порушення обліку військовозобовʼязаного і всі ці кошти вже пішли на війну, на оборонний бюджет", - сказав він.

Берестовий також зазначив, що щороку ТЦК фіксують близько 4,2 млн офлайн-відвідувань, які не пов’язані з мобілізацією. За його словами, громадяни приходять стати на облік, уточнити дані або отримати документи. Щорічно приблизно 200 тисяч людей оформлюють різні облікові документи.

Військовий облік в Україні - останні новини

Станом на початок жовтня з початку року було відкрито понад 47 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку. Так, в середньому, щомісяця ТЦК відкривають по 4,5 тис. нових проваджень. Найбільша кількість відкритих проваджень за цей рік була зафіксована в Києві.

Раніше юрист Юрій Танасійчук повідомив, що хоча порушення правил військового обліку чи несвоєчасне проходження військово-лікарської комісії тягне за собою штраф, його сплата не звільняє від обовʼязку виконати вимоги законодавства.

За словами юриста, після сплати штрафу, якщо повторно буде вчинено порушення правил військового обліку чи проходження ВЛК, сума штрафу зростає. Новий штраф може бути накладений знову і також має бути сплачений.

Вас також можуть зацікавити новини: