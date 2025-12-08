Зокрема, в ніч проти 8 грудня окупанти били по Донеччині.

Після масованих нічних ударів по енергетиці України найважча ситуація зі світлом в Україні зберігається у Чернігівській та Донецькій областях. Про це розповів в ефірі телемарафону голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Він зазначив, що в ніч на 7 грудня російські війська вчергове атакували енергооб’єкти Полтавської та Чернігівської областей. Очільник "Укренерго" додав, що по енергетиці Чернігівщини ворог гатить практично щодня, тому там ситуація одна з найгірших.

Крім цього, за словами Віталія Зайченка, в ніч на 8 грудня РФ атакувала енергетику Донеччини.

"Мабуть, зараз там найтяжче. Тривають відключення, працюють ремонтні бригади", – зазначив він.

Віталій Зайченко додав, що на Полтавщині заплановані відновлювальні роботи вже виконані, і "графіки відключення споживачів такі ж, як і по всій енергосистемі України".

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 грудня російські окупанти завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко зазначив, що на відновлення енергосистеми потрібно чимало часу, через що українцям найближчими тижнями доведеться жити з жорсткішими графіками відключень світла.

8 грудня почергово відключати світло будуть в усіх регіонах України до кінця доби, а для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв прогнозує, що внаслідок російських атак відключення електроенергії триватимуть усю зиму.

