Коливання цін пов’язані з найбільшим виробником цього сорту в світі.

Ціни на каву сорту робуста впали до найнижчого рівня за останні два місяці на тлі великої пропозиції від В'єтнаму - найбільшого виробника цього сорту зерен.

Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси втратили 1,2% і впали до найнижчого рівня з кінця вересня, після чого частково відновили свої позиції. Останнім часом на ринок тисне очікування, що В'єтнам, попри сильні дощі, отримає найбільший врожай за попередні чотири роки.

За даними Національного статистичного управління, експорт кави з країни в листопаді зріс майже на 40% порівняно з попереднім роком і склав 88 000 тонн. Обсяги поставок за період з січня по листопад зросли на 15%.

"Озвучені цифри відповідають очікуванням і підтверджують потенційне відновлення до нормального рівня у міру наближення збору нового врожаю", - зазначила в аналітичній записці торгова компанія I & M Smith Ltd.

В 2023 та 2024 роках вартість кави у світі сильно виросла. Так, арабіка подорожчала на 190%, а більш дешева робуста додала в ціні одразу 263%.

Але це ще не межа: виробники кави планують і далі піднімати ціну на свій продукт через надмірну дорожнечу необроблених зерен. Таку дорожнечу виробники пояснюють спекуляціями з боку постачальників зерен.

