В інтернеті з'явилося відео з моментом вибуху в Рязані, що забрав життя трьох людей

На відео видно яскравий спалах і падіння уламків будинку, передає ТСН.

Причиною вибуху офіційно назвали витік газу. В результаті були частково зруйновані три верхніх поверхи 10-поверхової будівлі, в тому числі два житлових.

Читайте такожУ Львові гасять пожежу в 3-поверховому житловому будинку

За останніми даними, в результаті вибуху загинули три людини, постраждали 15.