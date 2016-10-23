В інтернеті з'явилося відео з моментом вибуху в Рязані, що забрав життя трьох людей
19:46, 23 жовтня 2016Інциденти
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У мережі опублікували відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент вибуху у багатоповерховому житловому будинку в російській Рязані, що прогримів о 4:36 ранку 23 жовтня та спричинив загибель трьох людей.
Вибух у десятиповерхівці стався через витік газу / Фото МНС РФ
На відео видно яскравий спалах і падіння уламків будинку, передає ТСН.
Причиною вибуху офіційно назвали витік газу. В результаті були частково зруйновані три верхніх поверхи 10-поверхової будівлі, в тому числі два житлових.
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За останніми даними, в результаті вибуху загинули три людини, постраждали 15.
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