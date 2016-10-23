У російському місті Рязань стався потужний вибух: є загиблі та поранені (відео)

Про це повідомляє ТАСС.

Кількість постраждалих під час вибуху побутового газу в житловому будинку в Рязані досягла 15 осіб, в лікарнях перебувають п'ятеро осіб, повідомила ТАСС прес-секретар губернатора області Ольга Чуляєва.

"В результаті вибуху загинули три людини, 15 постраждали, з них п'ять осіб залишаються в лікарні", - уточнила Чуляєва.

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За попередньою інформацією, причина вибуху в житловому будинку в Рязані – витік побутового газу.

Слідчий комітет РФ вже провів перевірку за фактом вибуху газу, порушено кримінальну справу.

В мережі опубліковано відео з місця інциденту.