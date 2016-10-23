У російському місті Рязань стався потужний вибух: є загиблі та поранені (відео)
09:25, 23 жовтня 2016Інциденти
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У одному з житлових будинків російського міста Рязань о 4:36 ранку стався вибух побутового газу, внаслідок чого загинули три людини, 15 – отримали поранення.
Внаслідок вибуху загинули троє людей / ren.tv
Про це повідомляє ТАСС.
Кількість постраждалих під час вибуху побутового газу в житловому будинку в Рязані досягла 15 осіб, в лікарнях перебувають п'ятеро осіб, повідомила ТАСС прес-секретар губернатора області Ольга Чуляєва.
"В результаті вибуху загинули три людини, 15 постраждали, з них п'ять осіб залишаються в лікарні", - уточнила Чуляєва.
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За попередньою інформацією, причина вибуху в житловому будинку в Рязані – витік побутового газу.
Слідчий комітет РФ вже провів перевірку за фактом вибуху газу, порушено кримінальну справу.
В мережі опубліковано відео з місця інциденту.
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