У Львові нетверезий іноземець скоїв ДТП і втік

Про це повідомили у Патрульній поліції Львова.

За словами очевидців, автомобіль був на іноземній реєстрації і, ймовірно, за кермом перебував нетверезий водій, адже він маневрував проїжджою частиною.

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Інспектори обстежили територію і виявили згаданий автомобіль на вулиці Морозній за півгодини після ДТП. Іноземець розповів, що приїхав розважитися до Львова. Сам він навчається у Вінниці, а живе в місті Івано-Франківськ.

Обстеження на стан сп’яніння показало результат - 3.22 проміле. На чоловіка оформили протокол за скоєну ДТП, за втечі з місця аварії та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Автомобіль порушника евакуювали на арештмайданчик.