В Одесі поліція зафіксувала факт водіння автомобіля нетверезим суддею

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Facebook повідомив заступник начальника, в.о. начальника Управління патрульної поліції в Одесі Євген Стельмах.

«Сьогодні близько першої години ночі під час несення служби особовим складом 4 батальйону УПП Одеси, в результаті переслідування було зупинено автомобіль Nissan LEAF, яким керував суддя Овідіопольського районного суду Одеської області, перебуваючи з ознаками алкогольного сп'яніння», - написав Стельмах.

За його словами, від проходження огляду на стан сп'яніння водій відмовився у присутності свідків. Складено відповідні адміністративні матеріали, які буде передано в Приморський суд Одеси для ухвалення рішення.

«Чекаємо адекватного, обґрунтованого і вмотивованого рішення суду», - наголосив Стельмах.

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Як розповіло УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах регіону, спочатку порушника хотіли зупинити на одній з вулиць Приморського району міста у зв'язку з відсутністю переднього номерного знаку.

«На вимоги зупинитися, він не реагував і зробив спробу втекти. Його довго не могли зупинити, але в результаті переслідування він змушений був зупинитися і почав тікати. Його наздогнали. У процесі складання адмінматеріалів, з'ясувалося що він – суддя», - розповіло джерело.

За його словами, затриманий поводився з патрульними зухвало і брутально.

«Потім прибув його адвокат, від огляду порушник відмовився...», - розповів правоохоронець.