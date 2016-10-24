У Миколаєві поліція з'ясовує причини загибелі фотографа на регаті

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції області, провадження розпочато 24 жовтня, після того, як було знайдено та ідентифіковано тіло фотографа.

Кримінальне провадження розпочато за ознаками ч. 3. 276 КК України (порушення правил безпеки руху водного транспорту, що призвело до загибелі) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Читайте такожУ Миколаєві рятувальники виявили тіло фотографа, який 8 жовтня випав із яхти під час регати

Тіло фотографа направлено на судово-медичну експертизу.

Встановлюються всі обставини нещасного випадку, що спричинив загибель чоловіка.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня близько 15.15 біля Миколаєва у Бузькому лимані рятувальники виявили тіло фотографа Першина. У загиблого чоловіка на шиї був фотоапарат.

8 жовтня Першин, проводячи фотозйомку на борту яхти під час регати на річці Південний Буг у Миколаєві, впав у воду і зник безвісти.

Довідка УНІАН. 48-річний Юрій Першин був кандидатом у члени Національної спілки фотохудожників України, членом народного фотоклубу «Корабел». Фотограф також провів кілька персональних виставок.