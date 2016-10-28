У Києві авто влетіло у "швидку": водій легковика загинув, троє лікарів постраждали (фоторепортаж)
09:21, 28 жовтня 2016Інциденти
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28 жовтня у Голосіївському районі Києва перекинулася машина швидкої допомоги.
Зі слів свідків, "швидка" на високій швидкості переїжджала перехрестя на заборонений сигнал світлофора, передає Еспресо.
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У цей час на зелений рухалась Dacia. Легковику та "швидкій" на перехресті розминутись не вдалось - легковик ударив в бік "швидку", яка перекинулась.
Свідки кажуть, що звуковий сигнал та маячки водій швидкої увімкнув аж перед самим перехрестям. На місце події прибули пожежні, патрульні та медики. Постраждали 3 лікарі зі швидкої та водій і пасажир легковика.
Наразі усім надається медична допомога. Водій легковика помер у кареті "швидкої".
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