У Києві авто влетіло у "швидку": водій легковика загинув, троє лікарів постраждали (фоторепортаж)

Зі слів свідків, "швидка" на високій швидкості переїжджала перехрестя на заборонений сигнал світлофора, передає Еспресо.

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У цей час на зелений рухалась Dacia. Легковику та "швидкій" на перехресті розминутись не вдалось - легковик ударив в бік "швидку", яка перекинулась.

Свідки кажуть, що звуковий сигнал та маячки водій швидкої увімкнув аж перед самим перехрестям. На місце події прибули пожежні, патрульні та медики. Постраждали 3 лікарі зі швидкої та водій і пасажир легковика.

Наразі усім надається медична допомога. Водій легковика помер у кареті "швидкої".