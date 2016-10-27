Масштабна ДТП та різанина в Одесі: поліція повідомила подробиці інциденту

Як повідомила УНІАН прес-секретар управління патрульної поліції Одеси Алла Марченко, 26 жовтня о 21.30 з боку вулиці Катерининської по вулиці Великій Арнаутській у напрямку вулиці Заславського рухався автомобіль BMW X5 білого кольору.

За словами очевидців, іномарка рухалася на великій швидкості. В цей час по вул. Преображенській на перетин з Великою Арнаутською виїхав автомобіль «Москвич».

«За показами свідків, іномарка проїхала на заборонний червоний сигнал світлофора, через це сталося зіткнення двох автомобілів, від якого BMW X5 відкинуло на зупинку громадського транспорту, розташовану на Великій Арнаутській, 84», - розповіла прес-секретар.

Після сильного удару автомобіль «Москвич» зупинився за 30 м від іномарки - на Великій Арнаутській. У результаті ДТП водій і пасажир «Москвича» загинули.

У результаті наїзду на зупинку постраждали 3 людини. Жінка, 1982 р.н., отримала закритий перелом лівого стегна, перелом лівої гомілки, тупу травму живота та грудної клітини, рубані рани чола, політравму. Чоловік, 1980 р.н., - травматичну ампутацію лівої гомілки і закритий перелом правої гомілки. Третій потерпілий – чоловік, 1988 р.н., - ампутація лівої ноги в районі гомілки, закритий перелом правої гомілки, перелом правого коліна, травматичний шок 2-го ступеня.

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За показниками свідків, у BMW X5 було 2 людини, які після зіткнення почали тікати з місця події. Очевидці стверджують, що водій і пасажир іномарки перебували у стані алкогольного сп'яніння.

«Один з громадян намагався затримати підозрюваних, проте отримав колото-різані рани ножем, яким скористалися винуватці ДТП. Потерпілий, чоловік 1985 р.н., отримав різані рани тім'яної ділянки голови зліва, чола і лівої щоки», - розповіла Марченко.

Вона додала, що пізніше, під час огляду іномарки, правоохоронці виявили у ній пістолет «Форт-12», попередньо, травматичної дії, який було викрадено у Києві. Також у салоні були документи водія.

Потерпілі доставлені до міської клінічної лікарні №1.

Ведуться пошуки винуватця ДТП.