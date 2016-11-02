У Запоріжжі затримали поліцейських, які грабували людей (відео)

У Запоріжжі поліцейські займалися грабуванням людей під час несення служби. Правоохоронців-грабіжників затримали під час вчинення ними грабунку. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Зазначається, що на початку вересня до Управління внутрішньої безпеки (УВБ) поліції у Запорізькій області звернувся 64-річний місцевий мешканець, який і заявив, що його пограбували працівники поліції.

За його словами, поліцейські на залізничному вокзалі запропонували йому «закріпити дружбу» в найближчій кав’ярні.

«… працівники поліції відібрали у пенсіонера – ветерана праці одного з державних підприємств – всі заощадження, які він мав при собі – 56 тисяч доларів США та майже 10 тисяч євро. Тим часом чоловік опинився в лікарні, у стані клінічної коми з гострою інтоксикацією організму алкоголем сурогатного походження», - йдеться у повідомленні.

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Поміж тим це не перший випадок грабунку людей поліцейськими. Наприкінці минулого місяця поліцейські спробували відібрати гроші – 4650 грн, у ще одного пасажира залізничного вокзалу, який виглядав ніби трохи напідпитку.

«Крім того, під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів злочину, оперативники УВБ знайшли 20,5 тисяч доларів США і майже 5 тисяч євро, раніше відібрані у 64-річного пенсіонера, а також холодну зброю. Решту грошей змовники розділили між собою і встигли придбати за них деякі об’єкти нерухомості, транспортні засоби та будівельні матеріали», - йдеться у повідомленні.

Поліціянтам загрожує від 8 до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.