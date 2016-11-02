У двір харківському кримінальному авторитету кинули гранату (фото)

Інцидент стався на перехресті вулиць Бакуліна і Шатиловський (колишня вулиця Леніна). Про це NewsRoom повідомили власні джерела.

Невідомі закинули гранату на подвір'я приватного будинку, через що постраждав припаркований позашляховик Toyota Sequoia.

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Як повідомили у Шевченківському відділі поліції, вибух стався близько 06:00. В результаті ніхто не постраждав, осколки пошкодили лише автомобіль і фасад будівлі. Силовики проводять перевірку за фактом НП.

Ім'я Володимира Чепіля вже багато років пов'язують з торгівлею кокаїном в Харкові. За інформацією ЗМІ, свій незаконний бізнес він вів разом з правоохоронцями.