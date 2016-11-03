У Дніпрі в підпільного фармацевта вилучили допінг на 1 мільйон гривень (фото, відео)

У Дніпрі в підпільного фармацевта вилучили допінг на 1 мільйон гривень, повідомили в Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції.

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Під час обшуку у затриманого виявили сильнодіючі ліки і анаболітичні стероїди вигаданих торгових марок. Ефіри тестостерону, нандролон, метандіенон та інші подібні препарати поставлялися в Запоріжжя, Кривий Ріг, Київ, Харків, Львів, Одесу та інші регіони країни, передає Dnepr.info.

Всього у чоловіка вилучено більше двох літрів і близько семи тисяч таблеток різних препаратів. Все виявлене направлено на дослідження в Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України.

Схема була звичайною для інтернет-наркоторговців і реалізаторів незаконного допінгу: реклама в соцмережах, використання інтернет (електронні пошти різних доменів, а також за допомогою месенджера «Скайп»). Підпільний підприємець зв'язувався з покупцями і відсилав їм продукцію за допомогою кур'єрської служби. Виручку фармацевт отримував на пластикову картку комерційного банку та на електронні гаманці Easy Pay і WebMoney.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею ст. 321 Кримінального кодексу України, максимальна санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до десяти років.

«У даний час проводяться заходи щодо встановлення злочинних зв'язків підпільного спортивного фармацевта, виявлення можливих каналів розповсюдження сильнодіючих лікарських засобів та інших препаратів», - повідомив начальник Управління з обслуговування Дніпропетровської і Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України Сергій Дереза.