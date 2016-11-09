У Лондоні перевернувся трамвай, загинули п'ять осіб

17:06, 09 листопада 2016
Інциденти
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П'ять осіб загинули в Кройдоні на півдні Лондона через сходження з рейок трамвая, повідомили у транспортній поліції міста.

У Лондоні перекинувся трамвай / REUTERS

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, госпіталізовано 51 людину.

Водій трамвая затриманий, про пред'явлені йому звинувачення поки не повідомляється.

Співчуття рідним загиблих і постраждалих висловили прем'єр-міністр Британії Тереза Мей і мер Лондона Садок Хан.

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Тремлінк (кройдонский трамвай) - трамвайна система, яка відкрилася в травні 2000 року.

Однією з причин будівництва Тремлінка стала відсутність метро в Кройдоні.

В 2015-2016 роках пасажирами цієї трамвайної системи стали 27 мільйонів людей.

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