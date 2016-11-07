Перегони, що закінчились ДТП: син нардепа Молотка був п’яним

Про це заявив начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко, повідомляє 112.ua.

"У ході допиту встановлено, що саме він (Денис Молоток) був за кермом транспортного засобу. Є довідка лікаря, який після огляду дав інформацію, що у того є всі ознаки алкогольного сп'яніння. Слідство дотримується саме такої версії", - зазначив він.

Читайте також"П'яні перегони": поліція розповіла деталі ДТП з сином нардепа Молотка в Києві

За словами Крищенка, планується проведення експертиз для з'ясування тяжкості ушкоджень потерпілих у ДТП. "Зараз будуть проведені експертизи встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень і буде прийматися рішення щодо водія. Обставини, які були встановлені на той час, і ступінь тілесних ушкоджень, що були заподіяні, згідно з чинним КПК не дали слідчому можливість прийняти рішення за ст. 208 про затримання", - сказав начальник столичної поліції.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю сина народного депутата із депгрупи "Воля народу" Ігоря Молотка Дениса.

Депутат Молоток на своїй сторінці у Facebook заявив, що «незалежно від того, з чиєї вини сталася ДТП, лікування постраждалих беру на себе». Він також додав, що жодним чином не перешкоджатиме об'єктивному розслідуванню обставин ДТП.

У свою чергу волонтер Роман Сініцин повідомив, що син Молотка з товаришем «влаштували п'яні перегони по Києву на Mercedes GL». «Відправили в нокаут Matiz піцерії Mamamia і Пріус Патрульної поліції України. Відправили 4-х людей в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості», - написав Сініцин у Facebook.

Він додав, що порушники намагалися втекти від поліції, але були затримані.