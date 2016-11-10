Поблизу Львова перекинулася фура (фото)

16:16, 10 листопада 2016
Інциденти
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Фура зачепила МАЗ. У машини пошкодилось колесо і вантажівка перекинулася у кювет.

Фото патрульной полиции

Вранці 10 листопада біля с. Рясне-Руська поблизу Львова трапилася ДТП з двома вантажівками, повідомляє Zaxid.net.

Фото патрульной полиции

Як розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова, МАЗ, навантажений піском, стояв на узбіччі траси Львів-Краковець 2 км+500м.

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Фура, яка проїжджала повз, зачепила МАЗ. У машини пошкодилось колесо і вантажівка перекинулася у кювет.

Фото патрульной полиции

Внаслідок ДТП вантажівка пошкодила також дорожній відбійник. 

За словами поліції, фура перевозила фарбу. Водії обох вантажівок у ДТП не постраждали.

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