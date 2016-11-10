Поблизу Львова перекинулася фура (фото)
16:16, 10 листопада 2016Інциденти
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Фура зачепила МАЗ. У машини пошкодилось колесо і вантажівка перекинулася у кювет.
Водії обох вантажівок у ДТП не постраждали / Фото патрульной полиции
Вранці 10 листопада біля с. Рясне-Руська поблизу Львова трапилася ДТП з двома вантажівками, повідомляє Zaxid.net.
Фото патрульной полиции
Як розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова, МАЗ, навантажений піском, стояв на узбіччі траси Львів-Краковець 2 км+500м.
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Фура, яка проїжджала повз, зачепила МАЗ. У машини пошкодилось колесо і вантажівка перекинулася у кювет.
Фото патрульной полиции
Внаслідок ДТП вантажівка пошкодила також дорожній відбійник.
За словами поліції, фура перевозила фарбу. Водії обох вантажівок у ДТП не постраждали.
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