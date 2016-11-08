Поблизу Львова автомобіль збив на смерть жінку

Поблизу Львова на трасі Київ-Чоп водій автомобіля Renault Kangoo скоїв наїзд на жінку, яка загинула на місці події.

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Трагедія сталася 7 листопада близько 22:00 у с. Солонка Пустомитівського району.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, за кермом автомобіля перебував 33-річний львів’янин. Особа загиблої встановлюється. Це жінка віком 50-60 років.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.

Обставини події встановлять правоохоронці. Проводиться дослідча перевірка.