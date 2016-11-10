У Харкові школярка ледь не вмерла на уроках через травму, у медпункті дитині не вірили (відео)

Викликати швидку відмовлялися, а матері про травму доньки повідомили лише за дві години. Дитину із крововиливом та набряком мозку ледь встигли довезти до лікарні, йдеться в сюжеті ТСН.

Зараз дівчинці боляче розмовляти і ковтати, а ще вчора вона навіть не підводилась із ліжка. 8-річна Настя Ниник усміхається, бо ще не розуміє, яка небезпека її оминула.

Розповідає, що її збила дівчинка біля стовпу, після чого Настя вдарилася об підлогу. З медпункту дівчинку відправили назад на уроки. І лише за дві години, коли Настя вп'яте поскаржилась на біль, зі школи подзвонили мамі.

Її мати - Ірина Ниник - розповідає, що викладачі одразу запропонували їй написати розписку, що вона не має претензій до школи. До лікарні їх повезли на машині секретаря школи. Дівчинку одразу ж забрали на МРТ, а звідти - на операційний стіл.

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Лікарі вжахнулись. Кажуть - ще година зволікання, і дитину могли б не врятувати: у неї великий епідуральний крововилив й гематома, яка стискає лобну ділянку. Чому дитині не викликали "швидку", у школі пояснити так і не змогли.

Зараз триває службове розслідування. Директор виправдовується - підлеглі вчасно не розповіли їй про інцидент . Настю вже завтра чекає нова операція, а потім місяці реабілітації і ризик розвитку епілепсії. Мама дівчинки каже: щойно Настю випишуть з лікарні, одразу ж піде в прокуратуру.