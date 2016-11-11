Зоопарк "Межигір'я" прихистив лебедя зі зламаним крилом

Про це повідомляється на Facebook-сторінці організації Kyiv Animal Rescue Group, яка займається порятунком тварин.

"Команді повідомили про лебедя з переломом крила, який плаває в озері. Озеро скоро замерзне, що лебедю погибель", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначають рятувальники, їм знадобилося кілька годин, щоб зловити лебедя і винести його на сушу. При огляді волонтери помітили, що птах травмований давно і відкритий перелом зрісся неправильно.

Пораненого лебедя погодилися прихистити в зоопарку "Межигір'я" в Нових Петрівцях.