Зоопарк "Межигір'я" прихистив лебедя зі зламаним крилом
20:51, 11 листопада 2016Інциденти
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На одному з озер Білоцерківського району Київської області волонтери врятували лебедя, який не міг літати через травму крила.
Фото facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
Про це повідомляється на Facebook-сторінці організації Kyiv Animal Rescue Group, яка займається порятунком тварин.
"Команді повідомили про лебедя з переломом крила, який плаває в озері. Озеро скоро замерзне, що лебедю погибель", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначають рятувальники, їм знадобилося кілька годин, щоб зловити лебедя і винести його на сушу. При огляді волонтери помітили, що птах травмований давно і відкритий перелом зрісся неправильно.
Пораненого лебедя погодилися прихистити в зоопарку "Межигір'я" в Нових Петрівцях.
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