У Києві будівельника задавило бетонною плитою

У Дарницькому районі Києва під час будівельних робіт на робітника, який копав траншею, впала бетонна конструкція, внаслідок чого чоловік 1968 р.н. загинув на місці.

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Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Києва, працівники слідчо-оперативної групи дослідили обставини події, опитали очевидців, вилучили службову документацію щодо проведення інструктажів із питань охорони праці та пожежної безпеки.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.