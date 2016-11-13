У Києві невідомий викрав із церковного кіоску золоті і срібні вироби на 100 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Києва, вранці 12 листопада до чергової частини райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що з приміщення церковного кіоску на проспекті Бажана невідома особа викрала вироби із золота та срібла на суму понад 100 тис. грн.

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На місці події правоохоронці встановили, що вночі невстановлена особа підібрала ключ до вхідних дверей, зняла з петель металеву решітку, проникла у приміщення церковного кіоску й обікрала його.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантові загрожує до шести років позбавлення волі.