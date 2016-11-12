У Києві водій переїхав патрульного, тікаючи від поліції

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

"Масштабне кримінальне ДТП з гонитвою і стріляниною в Києві не Лепсе: розбито 4 авто, постраждав поліцейський. Водій Фольксваген Пасат, тікаючи від оперів, виїхав на зустрічну Лепсе, вдарив Деу, Шкода, Хюндай, врізався в бордюр і намагався втекти, він затриманий", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляється, перед цим під час спроби затримання водій переїхав поліцейського і отримав дві кулі з травмата в задню частину авто.