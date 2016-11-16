На Львівщині у пожежах загинули троє людей

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, о 22:47 у селі Плетеничі Перемишлянського району виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку.

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Під час гасіння пожежі виявлено тіла 60-річного власника будинку та його дружини 1957 року народження. Будинок згорів повністю. Пожежу ліквідовано о 01:09 16 листопада.

Вранці 15 листопада загорівся цегляний житловий будинок у селі Солова Золочівського району.

Під час гасіння пожежі виявлено тіло чоловіка 1966 року народження. Вигоріла також дерев’яна підлога на площі та речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни.

Причини виникнення займань з’ясовуються.