На Львівщині у пожежах загинули троє людей
09:31, 16 листопада 2016Інциденти
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На Львівщині у Золочівському та Перемишлянському районах 15 листопада виникли пожежі в житлових будинках, в результаті яких, в одному випадку загинуло подружжя, в іншому ще один чоловік.
Причини виникнення займань з’ясовуються / Фото УНИАН
За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, о 22:47 у селі Плетеничі Перемишлянського району виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку.
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Під час гасіння пожежі виявлено тіла 60-річного власника будинку та його дружини 1957 року народження. Будинок згорів повністю. Пожежу ліквідовано о 01:09 16 листопада.
Вранці 15 листопада загорівся цегляний житловий будинок у селі Солова Золочівського району.
Під час гасіння пожежі виявлено тіло чоловіка 1966 року народження. Вигоріла також дерев’яна підлога на площі та речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни.
Причини виникнення займань з’ясовуються.
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