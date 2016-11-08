У центрі Львова горів житловий будинок (фото, відео)

10:12, 08 листопада 2016
Інциденти
1276 0

На вулицю вивели 13 мешканців, до гасіння залучили 20 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Фото dsns.gov.ua

У центрі Львова ввечері 7 листопада виникла пожежа в квартирі житлового будинку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області.

Читайте такожУ Тернополі більше години гасили пожежу на складі приватного підприємства (фото)

Повідомлення до рятувальників надійшло о 22:04 про займання в квартирі на 1-му поверсі 3-поверхового житлового будинку на вул. Шпитальній, 15. Пожежа спричинила сильне задимлення. Рятувальники вивели на вулицю 13 мешканців.

Фото dsns.gov.ua

Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. До гасіння залучили 20 рятувальників та 3 одиниці техніки, зазначають у відомстві.

Фото dsns.gov.ua

У пожежі згоріли речі домашнього вжитку. Травмованих і загиблих на місці події немає.

Причину пожежі встановлюють.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter