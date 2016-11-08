У центрі Львова горів житловий будинок (фото, відео)
На вулицю вивели 13 мешканців, до гасіння залучили 20 рятувальників та 3 одиниці техніки.
У центрі Львова ввечері 7 листопада виникла пожежа в квартирі житлового будинку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області.
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Повідомлення до рятувальників надійшло о 22:04 про займання в квартирі на 1-му поверсі 3-поверхового житлового будинку на вул. Шпитальній, 15. Пожежа спричинила сильне задимлення. Рятувальники вивели на вулицю 13 мешканців.
Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. До гасіння залучили 20 рятувальників та 3 одиниці техніки, зазначають у відомстві.
У пожежі згоріли речі домашнього вжитку. Травмованих і загиблих на місці події немає.
Причину пожежі встановлюють.