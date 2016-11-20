У Києві п'яні перехожі побили жінку-поліцейського, яка оформлювала ДТП
06:08, 20 листопада 2016Інциденти
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Невідомі в Голосіївському районі Києва напали на співробітницю поліції.
Співробітниця поліції госпіталізована / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Як повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook, п'яні перехожі побили заступницю начальника роти поліції, коли вона оформляла ДТП.
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"Госпіталізована в 17 лікарню. На місці працює оперативно-слідча група", - йдеться в повідомленні.
Інцидент стався на вулиці Васильківській.
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