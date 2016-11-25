У Харківській області чоловік, який крав кукурудзу, втратив обидві ноги

Чоловік перебував на полі, коли там проводилася прибирання врожаю. Комбайнер не помітив його, людина потрапила під машину. Йому відрізало обидві ноги, розповіли у прес-службі ГУ НП в Харківській області, передає сайт 057.

Читайте такожНа Одещині сталася масова бійка зі стріляниною через врожай соняшнику (фото)

Житель села Охтирка пішов на кукурудзяне поле біля села Козіївка, щоб вкрасти трохи качанів. Він збирався зібрати ту кукурудзу, яка залишиться після комбайна, розповіло журналісту 057 власне джерело в правоохоронних органах.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ЄРДР за частиною 2 статті 268 Кримінального Кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.