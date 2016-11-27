У Києві невідомий випустив чотири кулі в чоловіка і втік

У Києві невідомий поранив із вогнепальної зброї чоловіка.

Читайте такожНа Київщині невідомий поранив двох поліцейських

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації столичної поліції, подія сталася вчора ввечері у дворі будинку на проспекті Маяковського у Деснянському районі.

«Зловмисник зробив чотири постріли у бік потерпілого, який у результаті отримав два вогнепальні поранення в ногу. Чоловіка госпіталізували та прооперували», - йдеться в повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції. Вилучені речові докази відправили на експертизи. За попереднім висновком експертів, стріляли із бойової зброї.

Водночас потерпілий під час спілкування із правоохоронцями відмовився розповідати обставини інциденту та надавати будь-які пояснення, повідомили в поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України та триває розшук зловмисника.