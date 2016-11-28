У Харкові затримали іноземних студентів, які безпричинно били жінок

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація, що невідомі особи на вулиці Целіноградській б’ють жінок, надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції в місті Харкові 27 листопада о 23:20.

Згідно з повідомленням, співробітники патрульної служби затримали та доставили до районного відділу поліції трьох чоловіків, які виявилися іноземними студентами.

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Затримані без будь-яких причин нападали на перехожих, які зустрічалися на їхньому шляху. Внаслідок таких нападів три постраждалі жінки звернулися до лікарні. Після надання медичної допомоги вони були відпущені додому, їхньому життю нічого не загрожує.

Факт події зареєстрований у Журналу єдиного обліку правопорушень. Триває перевірка.